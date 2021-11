Alex Beaupain : La mort de sa fiancée à 26 ans, l'un des "moments les plus bouleversants" de sa vie

Pour que cette intervention musicale soit complète, Christophe Honoré avait emprunté quatre chansons issues de l'album Garçon d'honneur d'Alex Beaupain, qui avait fait chanter Ludivine Sagnier, Louis Garrel et Chiara Mastroianni. L'artiste avait même été récompensé d'un César et d'un Disque d'or pour avoir écrit ces paroles. Mais le temps passe et la douleur ne s'estompe jamais vraiment, qu'importe les trophées. "Dormir ne me plaît pas, précise-t-il. Ma fiancée, dont on a parlé, adorait, elle, aller se coucher. Elle ne comprenait pas comment je pouvais détester ce pur bonheur." Pendant longtemps, Alex Beaupain a refusé d'évoquer la mort d'Aude, de peur d'en faire un "argument promotionnel". De cette tragédie est, heureusement, née une nouvelle forme de beauté...

Retrouvez l'interview d'Alex Beaupain dans le magazine Marie-Claire, n°831 de décembre 2021.