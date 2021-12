Alex Pettyfer dévoile son pénis par accident dans une tenue très moulante

Alex Pettyfer et Toni Garn se sont fiancés lors du réveillon de Noël 2019 et se sont mariés à Hambourg, en Allemagne, le 2 octobre 2020. L'actrice et mannequin avait choisi, pour l'occasion, une sublime robe couleur ivoire. En ce qui concerne le bébé, en revanche, les amoureux avaient été bien plus discrets. Ils avaient attendu très longtemps avant d'annoncer publiquement l'heureuse nouvelle "J'ai gardé ce secret pendant... 6 mois, exactement, précisait la future maman sur les réseaux sociaux. Je peux ENFIN partager ma grande nouvelle avec vous tous. Que l'expérience commence." Leur bonheur, lui, n'attendra pas la nouvelle année pour débuter...