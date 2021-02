Alexander Skarsgard en couple ? La longue liste de ses supposées conquêtes (et sa première fois laborieuse)

Vampire sexy dans la série True Blood, Alexander Skarsgard (44 ans) est l'un des célibataires les plus convoités d'Hollywood. Grand séducteur, la star du film Tarzan a un palmarès de conquêtes regroupant les plus belles actrices du cinéma international.

En 2011, il avait confirmé avoir été en couple avec Amanda Seyfried qui l'avait qualifiée de "super drôle" au magazine ELLE. L'acteur aurait ensuite eu une brève aventure avec Evan Rachel Wood (avec laquelle il a collaboré dans la série True Blood). De 2009 à 2011, Alexander se case avec Kate Bosworth. Après avoir eu un coup de foudre pour Kate sur le tournage de Straw Dogs, la star de Big Little Lies était tombé follement amoureux de l'actrice au point de vouloir l'épouser. Malheureusement, le couple s'était séparé seulement deux ans après leur rencontre.

Selon Vogue, Alexander aurait ensuite vécu une courte idylle avec Elizabeth Olsen. Les deux amants auraient d'ailleurs été repérés en train de batifoler dans les coulisses d'une soirée post-Oscar en 2012. Par la suite, c'est Charlize Theron qui aurait eu les faveurs de l'acteur. Même si aucun des deux n'avaient officialisé de relation, ils ont été photographiés à de nombreuses reprises ensemble. En 2013, Alexander tombait sous le charme de la sublimeAlicia Vikander. Même modus operandi, aucun des deux n'a confirmé d'aventure mais ils ont été repérés plusieurs fois ensemble.

Lors du tournage du film The Giver (2014), l'acteur aurait également eu un crush pour Katie Holmes. Une autre conquête d'Alexander serait la belle Margot Robbie, qui avait collaboré avec l'acteur sur le film The Legend Of Tarzan. Enfin en 2015, la star de la série Le Fléau était tombé amoureux d'Alexa Chung. Leur histoire d'amour se terminera finalement par une rupture en 2017.

Alors, le beau blond trouvera-t-il un jour chaussure à son pied ? Interviewé par le magazine Men's Journal en 2011, l'acteur suédois s'amusait de sa réputation de Don Juan et en disait un peu plus sur ses performances sexuelles. Présumé amant incomparable au vu de ses nombreuses conquêtes, Alexander s'était confié sur sa première fois, peu glorieuse. Après avoir révélé qu'il aurait perdu sa virginité à 32 ans (en 2008), il racontait : "Ce furent les huit plus belles secondes de ma vie." Une performance digne d'un éjaculateur précoce, en somme. Mais bien sûr, le "super drôle" Alexander (comme le qualifie Amanda Seyfried) plaisantait... Tous les espoirs restent donc permis.

Depuis sa rupture avec Alexa Chung, aucune femme ne semble avoir capturé le coeur du beau Alexander. Visiblement prêt à s'engager, il confiait lors d'une interview au WSJ Magazine en 2018 : "J'espère qu'un jour je me caserai". Message reçu...