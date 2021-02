Alexander Skarsgård : Son régime éprouvant pour obtenir le corps sculpté de Tarzan

Le film n'est pas forcément rentré dans les annales du cinéma. Pourtant, les téléspectateurs retiennent une chose de la version "non Disney" de Tarzan, de 2016, réalisé par David Yates : le corps très, très, TRÈS musclé d'Alexander Skarsgård, qui incarne le meilleur ami des singes. Et si vous avez prévu de vous sculpter une silhouette identique pour l'été, sachez... que vous êtes déjà en retard. Pour obtenir ce résultat, le beau comédien suédois a dû sacrifier sa vie, son quotidien et ses petits plaisirs pendant huit mois.

En apprenant qu'il passerait 98% du tournage torse nu, Alexander Skarsgård a fait appel à un coach et nutritionniste originaire de son pays, un certain Magnus Lygdback - on dit merci qui ? Dans les colonnes du magazine Men's Health, le spécialiste dévoilait le détail du programme réservé à notre héros. "Quand on veut se construire une telle carrure, il faut passer par trois cycles, explique-t-il. La première durant laquelle on gonfle, puis celle où l'on se sculpte, finalement celle où l'on doit se maintenir. Mais puisqu'Alexander Skarsgård était déjà bien large, il est passé directement à la deuxième phase."

Du haut de son 1m94, l'acteur était déjà relativement bien fait de sa personne. Pourtant, il a dû faire bien des sacrifices. Pendant huit mois, il a surveillé sa consommation de protéines, de gras et de glucides. Il prenait un petit verre de gingembre, cayenne et citron en se réveillant puis commençait la journée avec une séance de HITT cardio de trente minutes, avant de manger un petit-déjeuner composé de 4 oeufs, d'épinards et de légumes. Trois heures plus tard venait le tour de son premier snack de produits de la mer. Encore trois heures plus tard, il déjeunait des légumes, de la patate douce et du saumon. Toujours trois heures plus tard, il avait droit à du sashimi ou du homard, suivi d'une séance de soulevé de fonte d'une heure. Son repas final ? Des sucres lents et des protéines. Miam.