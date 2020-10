Alexandra (Koh-Lanta 2020) atteinte de la Covid-19 : triste message et symptôme gênant

Le reconfinement ne débute pas de la meilleure des manières pour Alexandra Pornet. Le 29 octobre, la candidate de Koh-Lanta 2020 a annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans sur Instagram.

Mardi 27 octobre, c'est mal en point que la jeune maman de 32 ans, qui est en "union libre", s'était dévoilée en story Instagram. "Je suis désolée si je ne réponds pas depuis plusieurs jours à vos messages, j'ai certainement la Covid-19. Je dois faire un test demain. Je vous répondrai dès que je pourrai, merci pour votre soutien. Prenez-soin de vous", avait-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle elle apparaissait allongée, avec une petite mine. Une publication qui avait inquiété ses abonnés.

Le résultat du test est tombé deux jours plus tard : Alexandra est bel et bien atteinte du coronavirus. C'est en légende d'une capture d'écran sur laquelle elle apparaît lors d'une épreuve, avec Jody, que l'aventurière de TF1 a fait cette triste annonce. "Quand je me revois face à Jody, tout donner pour pouvoir manger un hamburger, et qu'aujourd'hui je ne sens plus le goût de ce que je mange à cause de cette saleté de Covid qui m'attaque... Qui fait tant de ravages autour de nous... Je me demande pourquoi cela nous tombe encore dessus malgré tous nos efforts... Nous sommes reconfinés, c'est terrible pour beaucoup d'entre nous... Soutien au personnel soignant... Prenez soin de vous et de vos proches...", a-t-elle écrit.

Le coeur n'y était pas, mais peut-être retrouvera-t-elle un peu le sourire grâce aux nombreux soutiens de ses abonnés. Beaucoup lui ont rappelé qu'elle était une Wonder Woman et qu'elle allait donc rapidement guérir. C'est ce qu'on lui souhaite !