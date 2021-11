Alexandra (Koh-Lanta) : Après les 100 000 euros, elle quitte son boulot ! Explications...

Alexandra a marqué l'histoire de Koh-Lanta. En 2020, elle est ressortie grande gagnante de l'édition des 4 Terres. Puis en 2021, elle a participé à la saison All Stars célébrant les 20 ans du jeu de survie et baptisée Koh-Lanta, La Légende. Éliminée, elle ne sera pas double vainqueur. Mais le chèque de 100 000 euros promis à l'ultime survivant, elle l'a touché lors de sa première participation. Une somme et surtout une aventure qui a complètement bouleversé sa vie, comme elle le raconte à nos confrères de TV Mag.

Alexandra 7 - 5 Brice. Les aventuriers du jury final ont voté ! Sur les 100 000 euros gagnés, la jeune femme a "mis pas mal d'argent de côté pour [ses] deux filles" Fafali et Lana. "Ensuite, j'en ai donné une partie pour l'association Bertrand-Kamal [qui vient en aide à la recherche contre le cancer du pancréas, NDLR]. Et nous nous sommes fait plaisir, en famille, en partant en vacances l'été dernier", poursuit-elle. Alexandra se présente comme "quelqu'un de très raisonnable", loin d'avoir la folie des grandeurs : "Je sais ce que c'est de galérer donc je fais attention."

Pas de gros achat pour la belle. Toutefois, elle a opéré un grand changement dans sa vie, professionnellement surtout. "J'ai quitté mon travail de comptable, annonce-t-elle. Je suis en reconversion pour devenir assistante maternelle." Un virage à 180 degrés pour cette jeune maman ! Après sa victoire dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, la voilà qui plaque tout niveau pro ! En attendant d'accompagner de jeunes enfants dans leur développement, Alexandra vit de sa nouvelle notoriété. "Sur Instagram, je fais quelques partenariats rémunérés qui m'aident aussi à mieux m'exprimer. Cela me permet à la fois de gagner un peu d'argent et de continuer à m'ouvrir aux autres", confie-t-elle.

C'est d'ailleurs grâce à l'aventure qu'elle réussit à s'exprimer aussi bien, face à des milliers d'internautes derrière son écran mais pas que. "J'entreprends davantage de choses et je suis beaucoup plus sociable qu'avant. Je m'intègre mieux, je me sens plus fonceuse et courageuse. J'ai le sentiment d'avoir plus de facilités pour m'exprimer, assure-t-elle. Avec les interviews pendant le tournage et celles que l'on fait par la suite pendant la diffusion avec les journalistes, j'ai beaucoup progressé. Je fais beaucoup d'efforts pour changer et progresser." Finalement, elle a gagné bien plus que 100 000 euros...