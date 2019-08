Alexandra Lamy et Audrey Lamy, soeurs canons en bikini !

Alexandra Lamy (47 ans) a rejoint pour la seconde fois sa soeur Audrey (38 ans) en vacances. Après un petit séjour en Camargue en juin 2019, les deux complices se sont retrouvées pour une nouvelle pause estivale. Le 3 août 2019, Alexandra partage deux photos de leurs retrouvailles sur Instagram. On découvre les deux actrices françaises en bikini (et toujours aussi sexy). "Ah je retrouve ma Soeur en vacances que du bonheur", écrit la comédienne.

Radieuse, la maman de Chloé Jouannet pose souriante et rayonnante. Suivie par plus de 500 000 personnes, ses fans ont rapidement commenté ses photos de famille : "Belles les soeurettes", "Sublimes toutes les deux". L'actrice Sabrina Ouazani complimente également l'ex-compagne de Jean Dujardin : "Magnifique". L'une des abonnées de Chouchou commente : "J'adore, vous êtes superbes ! Et pas retouchées, naturelles, ça fait plaisir."

Mon sentiment de protection envers elle est fort

Après avoir effectué une longue randonnée (sous la canicule) dans la Drome, l'actrice de Tout le monde debout semble n'avoir pas perdu son sourire si craquant. Très proche de sa petite soeur, Alexandra confiait en juin 2016 au magazine Gala avoir eu un rôle très protecteur envers Audrey : "Ma mère a eu du mal à avoir des enfants entre nous deux, c'est pourquoi on a dix ans d'écart. Mais je la voulais, cette petite soeur ! Et quand elle est arrivée, je me suis comportée comme une petite maman. Il m'arrive encore de dire : 'Ma fille, heu... ma soeur', tant mon sentiment de protection envers elle est fort."

Deux soeurs inséparables

Depuis leur enfance, les deux soeurs sont inséparables. Audrey dévoilait au micro de La Bande originale sur France Inter en 2019 comment elle protégeait elle aussi sa grande soeur quand elle était enfant. Ainsi, quand Alexandra Lamy faisait des bêtises, Audrey gardait précieusement tous ses petits secrets : "Je ne disais rien. On pouvait me torturer, je ne disais rien. C'était assez chouette parce que du coup il y avait une vraie complicité, grâce à ça. (...) Je la couvrais et du coup j'étais un petit peu au courant de ses petits secrets."