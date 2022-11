Alexandra Rosenfeld, sa rencontre impromptue avec son ex Jean Imbert : "Apparemment, je suis un pitre !"

Passionné de chant, des Douze coups de midi et de la discographie de Jul, il rêve de participer à Fort Boyard malgré sa phobie des serpents et du Père Fouras. Son ambition secrète ? Découvrir ce qui se cache derrière le rideau mystère de Bataille et Fontaine pour y chanter en quartet. La vérité est au bout du couloir…