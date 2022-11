Alexandra Rosenfeld : Le père de sa fille Ava, célèbre sportif, a refait sa vie avec une belle brune

Mais si Hugo Clément semble aussi attaché à sa petite princesse qu'à la jeune Ava, aujourd'hui âgée de 12 ans, celle-ci est toujours en contact avec son papa, Sergio Parisse, qui joue désormais à Toulon. D'ailleurs, lui aussi a refait sa vie, avec une très jolie brune...

Qui est Silvia, la femme de Sergio Parisse ?

Italienne, sa nouvelle femme se nomme Silvia Bragazzi et tous les deux se sont rencontrés en 2012, alors qu'elle travaille dans le marketing et l'organisation d'événements. Aujourd'hui, selon son compte Instagram, la jeune femme semble être agent immobilier et partager sa vie entre l'Italie et la Provence, où ils vivent.

Tous les deux... ou plutôt tous les quatre : si l'on en croit les photos postées sur les réseaux sociaux du joueur de rugby, le couple a eu deux enfants, Leonardo, 5 ans et Emily, 2 ans. Un petit garçon et une petite fille qui semblent plutôt proches d'Ava et qui partagent du bon temps avec elle. Cet été notamment, l'aînée de la fratrie a fait du paddle avec son cadet et leur père.