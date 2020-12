Alexandra Rosenfeld : Son poème d'amour (très) gênant, "J'aime ton boule..."

Journaux intimes qu'on se passe entre copines à l'adolescence, les agendas de nos années lycées recèlent souvent bien des trésors... Actuellement chez ses parents pour les fêtes de Noël, Alexandra Rosenfeld (33 ans) a dévoilé des images de ses anciens agendas en story Instagram. Autocollants, dessins et mots d'amis, Miss France 2006 a également partagé une lettre d'amour et un poème collector d'anciens prétendants. Visiblement passionné de littérature et de poésie, l'un de ses soupirants avait ainsi écrit un poème pour le moins raffiné à la jeune femme...

Alex, j'aime tes yeux...

"Alex, j'aime tes yeux, j'aime ta voix, tes cheveux mais surtout j'aime ton boule..." peut-on lire sur l'une des pages de l'agenda d'Alexandra. Un poème vite repris par son chéri Hugo Clément qui ne s'est pas gêné pour se moquer de son rival. "Les prétendants lycéens d'Alexandra Rosenfeld se donnaient vraiment du mal écrit-il en story avant d'ajouter J'ai trouvé l'agenda scolaire 2002/2003 d'une certaine Alexandra Rosenfeld et le mot d'un poète anonyme qui savait aller droit au but."