Alexandra Rosenfeld : Un mois après son accouchement, elle affiche sa silhouette

Enceinte de sa petite Jim, Alexandra Rosenfeld avait déclaré avoir pris moins de dix kilos. De nouveau maman depuis le 3 janvier 2020, l'ancienne Miss France 2006 n'est apparemment pas pressée de retrouvé sa ligne. Trop occupée à s'occuper de sa petite merveille, la jolie blonde assume fièrement son petit bidon et s'est même confiée à ses abonnés en story Instagram, le 11 février 2020.

"C'est assez fou le nombre de messages que je reçois concernant mon ventre. Vous voulez absolument voir comment il se remet... Je n'ai évidemment pas repris le sport ni les abdos. Je n'ai toujours pas commencé la rééducation du périnée. Bébé Jim à un mois", déclare la jeune femme de 33 ans.

Soucieuse de rassurer les jeunes mamans qui la suivent, l'ex reine de beauté a tenu à faire passer un message important. "Chez toutes les femmes, le corps se remet progressivement, à chacun son rythme... Il n'y a rien à faire, simplement attendre la rééducation du périnée, ensuite la rééducation des abdominaux qui se sont distendus pendant la grossesse et ne jouent plus leur rôle de gaine. Je reprendrai le sport fin mars/début avril, no stress", conclut-elle.

Dans les stories suivantes, Alexandra Rosenfeld s'affiche en mini-short face à son miroir. D'une main, elle soulève son t-shirt pour dévoiler son vendre, encore marqué par les neuf mois de grossesse. Des stigmates bien dérisoires face au bonheur que lui procure la présence de sa petite merveille. Déjà maman d'une petite Ava, née d'une précédente relation, la compagne d'Hugo Clément avait récemment confié que le premier mois à quatre se passait extrêmement bien : "C'est merveilleux ! Ava est une super grande soeur... nous sommes aux anges ! (...) Jim fait déjà ses nuits... comme Ava... nous sommes de gros dormeurs dans la famille", expliquait-elle sur son compte Instagram.