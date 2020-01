Alexandra Rosenfeld : Confidences sur son accouchement et sur sa vie de famille

Pour Alexandra Rosenfeld et son chéri Hugo Clément, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Heureux parents d'une petite fille prénommée Jim depuis le 3 janvier 2020, les amoureux ne cessent de publier des photos de leur nouveau quotidien sur les réseaux. Mardi 21 janvier 2020 sur Instagram, l'ancienne Miss France 2006 s'est dévoilée à ses fidèles abonnés au travers du traditionnel jeu des questions/réponses.

Si la jolie blonde a autant la forme, seulement deux semaines après son accouchement, c'est parce que ce dernier s'est passé "comme une lettre à la poste" révèle Alexandra Rosenfeld en ajoutant qu'elle a tout de même eu recours à la péridurale. Depuis, sa nouvelle vie en compagnie de son chéri, de sa première fille Ava et de la petite Jim se déroule à la perfection : "C'est merveilleux ! Ava est une super grande soeur... nous sommes aux anges ! ", affirme-t-elle, toujours sur son compte Instagram. Une bonne ambiance qui est grandement facilitée par de bonnes nuits de sommeil : "Jim fait déjà ses nuits... comme Ava... nous sommes de gros dormeurs dans la famille" confie-t-elle.

Un quotidien tout nouveau qui n'empêche visiblement pas Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément de filer le parfait amour. Curieux, de nombreux followers ont demandé à la belle comment leur relation avait pris forme. Selon Alexandra Rosenfeld, tout a été une affaire de feeling : "Au départ, nous étions juste amis. Un jour, il s'est servi dans mon assiette et ça ne m'a rien fait... Je me suis dit : 'C'est plus qu'un ami.' Nous avons été complices si naturellement..." raconte-t-elle.

Depuis qu'ils sont ensemble, l'ex-reine de beauté a même réduit sa consommation de viande pour coller le plus possible aux convictions de son amoureux : "Avant d'être avec Hugo, je mangeais de la viande tous les jours, même au petit dej... Je suis passée de plusieurs fois par jour à une fois tous les trois mois. Il n'y a pas de viande ou de poisson à la maison ", révèle-t-elle. D'autre part, malgré le métier très prenant d'Hugo Clément, Alexandra Rosenfeld avoue ne pas être perturbée par les absences répétées de son chéri, bien au contraire : "Je suis très fière d'avoir un homme plein de convictions et courageux... et j'aime aussi me retrouver seule de temps en temps. J'ai un côté solitaire", admet-elle.

Pour l'heure, les deux tourtereaux profitent pleinement de leur nouvelle vie à quatre, pour le plus grand bonheur de la nouvelle venue, qui tient apparemment beaucoup de la famille Clément.