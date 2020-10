Alexandre Sterling (La Boum) : que devient Mathieu, l'amoureux de Sophie Marceau ?

Il y a des films qui marquent et La Boum en fait partie. Pour toute une génération, il est tout bonnement impossible d'oublier la bouille de Mathieu, dansant tendrement au son de Dreams are my reality avec son amoureuse, Vic, aliasSophie Marceau. Une scène culte à revoir le mardi 27 octobre 2020, sur TFX, qui rediffuse le film en prime time. L'occasion de prendre des nouvelles de l'interprète du copain de tournage de Sophie Marceau : Alexandre Sterling.

Après l'immense succès de La Boum en 1980, et de sa suite La Boum 2 quelques années plus tard, Alexandre Sterling a poursuivi sa carrière en jouant dans plusieurs téléfilms. L'acteur a même essayé de développer d'autres talents comme la chanson, en publiant des 45 tours, notamment Bal à Buckingham qui rencontrera un certain succès en 1990. On lui doit également les titres Simplement un peu d'amour (1984) ou encore J'ai peur de t'aimer (1991).

Il a également joué au côté de Brigitte Lahaie dans le thriller Le couteau sous la gorge, en 1986. La dernière fois qu'on a pu le voir à l'écran, c'était dans le personnage d'un inspecteur dans la série François Kléber, avec Gérard Lanvin. Dans les années 2000, il a prêté sa voix à plusieurs personnages, notamment dans Le roi Lion 3 ou encore, dans la suite d'Austin Powers, comme l'a rapporté Télé Star.

Aujourd'hui, quarante ans après la sortie du film, Alexandre Sterling a fêté ses 54 ans en février 2020. Comme on peut l'apprendre sur sa page Facebook, il a complètement arrêté sa carrière. Sur les réseaux sociaux, l'ancien comédien partage les poésies qu'il écrit. Il semble toujours aussi proche de ses fans les plus fidèles.