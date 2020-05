Mort de Patricia Millardet (La Boum 2), emportée par une crise cardiaque

Un seul faire-part de décès. Voilà comment a été annoncée la mort de Patricia Millardet, célèbre actrice française. Comme le rapporte Sud-Ouest, cette native de Villeneuve-de-Marsan est décédée à Rome, le 13 avril 2020, emportée par une crise cardiaque. Elle avait fêté ses 63 ans en mars dernier.

Connue en Italie pour son rôle dans les séries La Mafia, Patricia Millardet a mené une belle carrière de comédienne en France. On a d'abord pu la voir au cinéma dans Fifty-Fifty, puis La Boum 2, Mortelle Randonnée ou encore Ronde de nuit. On a également pu la découvrir à la télévision, dans Série noire, L'heure Simenon ou encore Coplan. Depuis les années 1990, elle tournait principalement dans des téléfilms italiens.

Dans La Mafia, Patricia Millardet était connue pour son personnage de Silvia Conti, magistrate incorruptible. De nombreux fans italiens ont ainsi tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Un personnage féminin fort qui plaisait beaucoup au public italien. "Pour rendre un personnage vrai, on a besoin d'y croire profondément. Et je me suis forcée à penser et à agir comme elle. J'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer. Je pense que Silvia plaît au public parce qu'elle a une grande morale, elle est polie et disponible", avait-elle expliqué à La Repubblica.

L'actrice disparue sera inhumée dans le caveau familial de Villeneuve-de-Marsan (Nouvelle-Aquitaine), dès que la situation actuelle le permettra.

Dans l'agitation et la folie de la crise du coronavirus, le décès soudain de Patricia Millardet est presque passé inaperçu en France. Un fait que beaucoup déplorent aujourd'hui. Son décès était pourtant rapporté dès le lendemain de sa crise cardiaque dans des médias italiens.