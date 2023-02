Alexandre Varga (Demain nous appartient) dans un profond chagrin : le comédien annonce la mort d'un être précieux

La vie ne sera plus jamais la même pour Alexandre Varga. Le comédien de Demain nous appartient vient d'annoncer la mort de sa maman sur ses réseaux sociaux. Mardi 7 février, il a en effet partagé la triste nouvelle à l'aide d'une simple photo d'une rose rouge. En légende, il a écrit en hongrois (sa langue d'origine): "Anya nyugodj békében és Isten éltessen, hiányzol.Szeretlek anyuka". (Comprenez : "Repose en paix maman et que Dieu te bénisse, tu me manques. Je t'aime maman"). En plein deuil, Alexandre Varga a préféré se passer des commentaires des internautes. Mais nul doute que ces derniers ont tout de même réussi à lui faire parvenir de nombreux messages de consolation.

Au lendemain de cette triste annonce, l'acteur de 46 ans a partagé un message du coach mental Jimmy Yuth en story Instagram, sans doute plein de sens à ses yeux dans un tel moment. "Nous faisons souvent l'erreur de ne réaliser l'importance et la rareté d'une personne que lorsque nous l'avons perdue. Beaucoup ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. (...) N'arrêtez jamais de montrer à cette personne à quel point elle est précieuse pour vous", peut-on lire. Un bon conseil pour tous.