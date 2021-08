Naïma Rodric (Un si grand soleil) en couple avec Alexandre Varga : bisous fougueux et rares photos

11 photos

Ils ont officialisé leur relation le 7 décembre 2020 et ne cachent plus rien de leur bonheur depuis. Heureux en couple, Naïma Rodric et Alexandre Varga ont récemment pris la pose pour un shooting très romantique... et très chevaleresque !

Parfois, western spaghetti rime avec amour infini. C'est tout ce qu'inspirent les récentes publications de Naïma Rodric, l'héroïne de la série Un si grand soleil sur France 2, qui vient de dévoiler un shooting exceptionnel sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la jeune comédienne apparaît ainsi, vêtue comme à l'époque des cowboys et de l'ouest américain, chapeau sur la tête, à cheval... auprès de son homme, Alexandre Varga. "Love", écrit-elle simplement en guise de clin d'oeil. Ils n'ont pourtant pas décroché un rôle dans un reboot de Docteur Quinn, femme médecin. Naïma Rodric incarne Lucille Salama dans Un si grand soleil. Quant à Alexandre Varga, on le connaît principalement pour le rôle du capitaine Pascal Roche dans la série Cassandre, mais aussi pour ses apparitions dans Joséphine, ange gardien, Camping Paradis, Candice Renoir ou Nos chers voisins. Les amoureux comptent fleurette depuis plusieurs mois. La jeune femme avait officialisé leur relation le 7 décembre dernier alors que son partenaire célébrait ses 44 ans. "Joyeux anniversaire mon bébé. Je t'aime", déclarait-elle publiquement.

Je n'avais jamais ressenti cela avant. Une évidence. C'est sur le tournage de la série Cassandre qu'ils se sont rencontrés. Naïma Rodric rejoignait le programme de manière éphémère pour un rôle secondaire. Le temps suffisant pour qu'un véritable coup de foudre se produise. "J'étais célibataire depuis dix mois. Je sortais d'une relation toxique, j'ai mis beaucoup de temps à m'en extraire, se souvenait Alexandre Varga dans les colonnes du magazine Gala. Je l'ai trouvée sublime avec son sourire, son élégance. Au bout de trois semaines, j'ai demandé Naïma en mariage. Je n'avais jamais ressenti cela avant. Une évidence." Il semblerait, toutefois, que les épousailles ne soient pas pour tout de suite...