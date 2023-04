Alexis Pinturault marié à la belle Romane : destination de rêve pour leur voyage de noces

À 32 ans, Alexis Pinturault est certainement le meilleur skieur français en activité et ce ne sont pas les championnats du monde qui se sont déroulés en France en février dernier qui témoigneront du contraire. Le natif de Moûtiers (Savoie) est une véritable star de son sport et il l'a encore prouvé en remportant l'or en combiné et en décrochant le bronze sur le Super G. Des résultats fantastiques, qu'il a certainement pu partager avec sa femme, Romane Faraut, à ses côtés depuis de nombreuses années.

Une femme qui a une très grande importance dans la vie d'Alexis Pinturault, puisqu'elle est à ses côtés depuis 2008 et qu'elle gère beaucoup de choses dans sa carrière. "Romane, elle, a l'un des rôles les plus importants. Elle s'occupe beaucoup du lien entre moi et mon calendrier, avec mon entraînement, mes déplacements, les médias, les partenaires. Elle me connaît parfaitement bien, elle sait ce dont j'ai besoin", a expliqué le champion par le passé. Le couple s'est marié en septembre 2017 lors d'une belle cérémonie qui a eu lieu sur la Côte d'Azur à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) et on a d'ailleurs eu droit à quelques rares photos de la belle robe de mariée de Romane sur les réseaux sociaux.

Un beau voyage dans les îles du Pacifique

Plutôt discret sur sa vie privée, Alexis Pinturault a décidé d'en dire un peu plus sur les jours qui ont suivi le mariage. Dans une interview accordée au Parisien Week-end, le skieur a fait une petite confession au détour d'une question sur les fonds d'écran qu'il utilise sur son téléphone. "J'en ai deux : sur la page de verrouillage, j'ai mis une photo de ma femme et, sur l'écran d'accueil, un paysage de la Polynésie française, où nous avons passé notre voyage de noces", dévoile-t-il.

Une destination de rêve pour Alexis Pinturault et Romane, qui doivent certainement s'en souvenir encore aujourd'hui. S'il n'est pas le plus à l'aise avec les réseaux sociaux, le champion à la chance d'avoir une femme qui l'aide. "Si cela ne tenait qu'à moi, je n'en utiliserais aucun ! (...) Cela dit, je m'en occupe très peu : je délègue à ma femme la gestion de mes comptes Facebook, Instagram et Twitter", explique le Français, qui a su trouver le parfait équilibre dans sa vie de couple.