Alexis Pinturault marié : la robe brodée et sensuelle de la femme du skieur avait fait sensation

La vie est belle pour Alexis Pinturault, qui fête aujourd'hui ses 32 ans ! Le champion de ski est pourtant au sommet de sa discipline depuis de nombreuses années maintenant, mais il lui reste certainement encore plusieurs années au haut niveau. Il vient d'ailleurs de réussir des championnats du monde de haut vol en France avec une médaille d'or sur l'épreuve combiné et une médaille de bronze dans le Super G. Une superbe performance qu'il a certainement dû célébrer en compagnie de sa femme, Romane Faurault, avec qui il est en couple depuis de nombreuses années.

Depuis leur rencontre en 2008, ils ne se sont plus quittés et Romane a pris beaucoup d'importance dans la vie d'Alexis Pinturault. "Romane, elle, a l'un des rôles les plus importants. Elle s'occupe beaucoup du lien entre moi et mon calendrier, avec mon entraînement, mes déplacements, les médias, les partenaires. Elle me connaît parfaitement bien, elle sait ce dont j'ai besoin", expliquait le natif de Moûtiers (Savoie) au Parisien au moment d'évoquer leur relation. Malgré cette belle entente, ils savent faire la part des choses au moment de la compétition : "On travaille ensemble mais, finalement, dans une journée de ski, c'est la personne que je vais le moins voir."

Une belle cérémonie sur la Côte d'Azur pour Alexis et Romane

Un couple qui s'est marié en septembre 2017 lors d'une belle cérémonie qui a eu lieu sur la Côte d'Azur à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). Si Alexis Pinturault avait opté pour un beau smoking noir avec le noeuf papillon assorti, Romane portrait une sublime robe brodée qui laissait ses bras et son dos dénudés, comme on peut le voir sur la photo partagée par le skieur sur son compte Facebook à l'époque. "Désormais Monsieur et Madame", écrivait-il tout heureux pour annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés.