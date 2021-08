Alfred Hitchcock : Mort de sa fille unique, Patricia

Elle était discrète et talentueuse. Patricia Hitchcock, dite "Pat" est décédée lundi 9 août à 93 ans. Fille unique d'Alfred Hitchcock et de son épouse, la scénariste Alma Reville, Patricia Hitchcock était actrice et a joué pour son père, le réalisateur le plus célèbre de tous les temps. Elle est morte dans sa demeure de Thousand Oaks, située dans la banlieue de Los Angeles. C'est sa fille cadette, Katie O'Connell-Fiala, qui a annoncé la triste nouvelle à la presse américaine.

Née en 1928 à Londres, Pat Hitchcock n'a que 11 ans lorsque sa famille quitte l'Angleterre pour Hollywood. Ce déménagement est nécessaire à Alfred Hitchcock, qui doit y produire son prochain long-métrage, Rebecca. Suivant la passion dévorante pour le cinéma de ses parents, c'est tout naturellement que la jeune femme devient comédienne.

Elle fait ses débuts à Broadway, dans les années 1940 et entre à l'Académie royale d'arts dramatiques de Londres en 1947, avant de se voir offrir son premier rôle par...son père ! Alfred Hitchcock prend sa fille sous son aile : elle aura de petits rôles oui, mais jouera au côté des plus grands comme Marlène Dietrich et Janet Leight.