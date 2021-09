Alia et Ali (Secret Story) : Rupture surprise du couple, premières explications

Ils se sont rencontrés en 2015 dans l'émission Secret Story et sont tombés amoureux l'un de l'autre devant les téléspectateurs. Alia et Ali sont à présent séparés, comme l'a dévoilé la jeune femme sur son compte Instagram.

Mardi 21 septembre 2021, en story du célèbre réseau social de partage d'images, la boxeuse a décidé de s'exprimer sur le sujet. "Je sors du silence suite aux innombrables messages reçus au sujet d'Ali. Dans chaque couple il y a des hauts et des bas. Et ce qu'il se passe nous regarde, et je sais que la plupart d'entre vous le comprennent. Aujourd'hui on est séparés, et on espère que ça s'arrangera avec le temps, et il nous en faut... Merci de respecter ça...", a-t-elle écrit en blanc sur fond noir.

La rupture est donc officielle. Il faut dire que depuis plusieurs jours, la rumeur d'une séparation entre Ali Suna et Alia Chergui se propageait car les amoureux ne se montraient plus ensemble. Pire encore, ils ne se suivaient respectivement plus sur Instagram.

Comme on peut le voir dans son texte, Alia ne ferme pas totalement la porte à Ali mais cherche à savoir si une distance entre eux pourra leur permettre de se retrouver. Depuis leur apparition dans Secret Story, le couple a toujours connu un grand bonheur. En juillet 2018, ils avaient même révélé s'être mariés. Ils se sont ensuite unis une deuxième fois en 2019 à Las Vegas. Une photo avait été dévoilée par Ali mais depuis il a passé son compte Instagram en privé et il est possible qu'il ait retiré la photo, voire toutes celles où il pose avec Alia.