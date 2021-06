Alice Taglioni et Catherine Frot divines pour la clôture du Festival de La Baule

Le cinéma était à l'honneur ce samedi 26 juin à La Baule lors de la cérémonie de remise des prix de la 7ème édition du Festival du Cinéma et Musique de Film. Après une semaine de compétition, le jury présidé par François Berléand et composé d'Alice Taglioni, Déborah François, Hugo Becker et Matthieu Gonet, a décerné 11 Ibis d'Or. Le prix du meilleur film a été décerné à C'est toi que j'attendais de Stéphanie Pillonca. Autre grand gagnant de la soirée Un triomphe d'Emmanuel Courcol a été récompensé de 2 Ibis d'Or dont celui de la meilleure musique de film de la sélection. Également présent, le compositeur Philippe Sarde a reçu un Ibis d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre.

De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement pour cette grande soirée de clôture. Pascal Praud était accompagné de son épouse Catherine alors que Laurent Lafitte, Vincent Perrot, Catherine Frot, Pierre Ménès et Franck Louvrier (le maire de La Baule) ont posé en solo devant les photographes présents. Evidemment, les co-Présidents du festival, Sam Bobino et Christophe Barratier étaient eux aussi de la fête.

Palmarès du festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2021 :

- Ibis d'Or du Meilleur Film :

"C'est toi que j'attendais" de Stéphanie Pillonca (Avec une mention spéciale du jury pour les chansons de Aurélie Saada) - Pyramide Films



- Ibis d'Or de la Meilleure Musique de Film de la sélection :

Fred Avril pour "Un Triomphe" de Emmanuel Courcol - Memento Distribution



- Ibis d'Or du Meilleur Acteur :

Pierre Lottin pour "Un Triomphe" de Emmanuel Courcol - Memento Distribution



- Ibis d'Or de la Meilleure Actrice :

Tuppence Middleton pour "Fisherman's Friends" de Chris Foggin - Alba Films



- Ibis d'Or Prix du Public - Groupe Barrière :

"Le Petit Piaf" de Gérard Jugnot - Gaumont



- Ibis d'Or du Meilleur Court Métrage - AG2R LA MONDIALE :

"Lavande" de Alexandra Naoum



Prix des films hors compétition :



- Ibis d'Or Prix Spécial "Coup de Projecteur" - UniversCiné :

"Milla" de Shannon Murphy - Memento Distribution



- Ibis d'Or Prix Révélation Jeune Talent Compositeur :

Louis Viallet (du CNSMD de Lyon)



- Ibis d'Or de la Meilleur Musique - Prix "coup de coeur" UCMF :

Jean-Benoit Dunckel pour la musique du film "Eté 85" de François Ozon - Diaphana



- Ibis d'Or de la Meilleure Musique de Film de l'année :

Bertrand Burgalat pour le film "Les Apparences" de Marc Fitoussi - SND



- Ibis d'Or d'Honneur pour l'ensemble d'une carrière consacrée à la Musique de Film :

Philippe Sarde