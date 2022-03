Alicia (Mariés au premier regard) : Son avis sur le comportement de Carine enfin donné

Alicia (une infirmière de 28 ans) et Bruno (ingénieur en génie civil de 31 ans), compatibles à 83%, se sont presque fait voler la vedette par Carine lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 28 mars, sur M6. Nombreux sont les téléspectateurs à avoir décrié le comportement de la soeur du charmant brun. Alicia a donc souhaité briser le silence sur Instagram, mardi 29 mars.

Si elle était enjouée lors du mariage, Carine a perdu pied lors de la soirée qui a suivi. Très vite, la jeune femme à fait savoir à Laura, la meilleure amie d'Alicia, qu'elle était très possessive ou encore que son frère était "chiant". Elle a eu le même discours avec sa nouvelle belle-soeur. Un comportement qui a choqué de nombreux internautes. La jeune femme a donc été vivement critiquée sur les réseaux sociaux.

Mais hors de question pour Alicia de laisser passer cela sans réagir. Le lendemain de la diffusion, elle s'est donc saisie de son compte Instagram pour faire une petite mise au point en story. "Quand on est filmés comme ça ce n'est pas évident. Et quand on prend une interview d'à peine deux minutes sur une soirée entière où il se passe des choses géniales... Toutes les personnes présentes retiennent qu'elle était riche en émotions et parfaite. (...) A la télé ce n'est pas la même chose. Même moi je n'ai pas l'impression d'avoir été au même dîner de mariage quand je regarde", a tout d'abord confié la belle blonde.

Alicia a ensuite expliqué qu'elle ne comptait pas répondre aux personnes qui lui envoyaient des messages privés pour critiquer Carine. "Je ne suis pas du même avis. Je trouve que c'est une personne géniale, pleine de valeurs et qui mérite tout le bonheur du monde. Le plus important, c'est que moi je l'ai appréciée et je l'apprécierai toujours. N'oubliez pas que c'est de la télé", a-t-elle conclu.

Avant elle, c'est Bruno qui a souhaité prendre la parole sur les réseaux sociaux pour défendre sa soeur. Il a aussi affirmé que la soirée s'était très bien passée et que sa soeur n'avait pas passé son temps à pleurer. "Bien évidemment des choses ont été dites, un trop plein d'émotions peut-être. Je ne lui en tiendrai pas rigueur parce que c'est ma soeur, je la connais", avait-il précisé. De son côté, la principale intéressée s'était justifier auprès de TV Mag. L'occasion de découvrir que c'est le stress et la crainte qu'Alicia ne soit pas sincère qui l'a fait réagir de manière "excessive". "Je me suis toujours très bien entendue avec les personnes qu'il a fréquentées. Mais là, le contexte était différent", avait-elle conclu.