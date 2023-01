Alix Desmoineaux absente lors de son procès face à Illan : elle s'explique et maintient ses accusations

Le 18 janvier 2023 s'est tenu le procès qui oppose Illan Castronovo à Alix Desmoineaux. L'ancien candidat de télé-réalité, notamment vu dans Les Princes de l'amour (W9), a poursuivi la jeune femme pour diffamation, injure publique, harcèlement et dénonciation calomnieuse. Sil était bien présent au tribunal correctionnel de Marseille pour l'occasion, sa rivale n'est pas venue. Voyant que cela commençait à faire parler, elle s'est expliquée en story Instagram, le 19 janvier.

L'affaire a débuté en novembre 2021. Au cours d'une interview, Alix Desmoineaux avait accusé un candidat, dont elle n'a jamais prononcé le prénom, d'agression sexuelle sur mineure. Elle avait même assuré qu'une vidéo existait et qu'elle l'avait vue, avant de dévoiler quelques détails glaçants. Bien qu'elle n'avait jamais cité Illan Castronovo, les internautes l'ont vite accusé et harcelé sur les réseaux sociaux. Selon le principal intéressé, elle avait donné tellement de détails lors de son entretien qu'il n'y avait pas besoin de donner de nom. Ainsi, il réclame 705 000 euros de dommages et intérêts, soit le montant des prestations TV qu'il aurait été contraint d'annuler après sa mise en cause médiatique, ainsi que 10.000 euros en réparation du préjudice moral. De son côté l'influenceuse réclame 2 000 euros de dommages et intérêts pour "abus de constitution de partie civile", ainsi que le remboursement des honoraires versés à son avocat.

Une fois le procès terminé, Illan avait pris la parole sur Instagram. "Alix n'est pas venue, moi je pensais qu'elle tenait tout ça un peu plus à coeur parce que c'est elle qui a créé tout ça, qui a en partie brisé ma vie. (...) Pour venir parler sur les réseaux sociaux, t'étais forte. Et pour venir t'expliquer devant les magistrats...", déclarait-il notamment. Probablement assaillie de messages, la belle brune a souhaité s'exprimer le lendemain du procès en story.

Alix est tout d'abord revenue sur la fameuse vidéo au cours de laquelle un candidat agressait sexuellement une mineure. Elle assure que bien d'autres personnes l'avaient vu, mais qu'elles se gardaient bien d'en parler. "J'en avais déjà parlé en interne, à des membres de la production et j'avais eu des réponses plus que choquantes. C'est à dire : 'Oui nous sommes au courant, nous avons déjà eu des problèmes concernant cette personne, vis-à-vis de plusieurs candidates. Mais on a décidé de pallier à ce problème en mettant des nounous supplémentaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problèmes.'", a-t-elle confié dans un premier temps. Mais elle a vite expliqué que les nounous n'étaient pas formées en sécurité et ne pouvaient donc pas agir en conséquences en cas de souci.

Pourquoi te sens-tu visé ?

Alix a ensuite expliqué pour quelle raison elle ne s'était pas rendue au procès : "Vous savez que je n'habite pas en France et qu'il y avait une audience qui était prévue il y a un mois, et que j'étais présente (...) Ils ont décidé de reporter le procès moins de vingt-quatre heures avant parce qu'ils se sont rendus compte que leur défense n'avait pas de forme. Je suis donc rentrée chez moi. Et j'ai des impératifs qui font que je ne pouvais pas être là. En plus de ça, ce n'est pas moi qui porte plainte, c'est quelqu'un qui porte plainte contre moi. Je ne suis pas obligée d'être présente. Je suis désolée, je ne vais pas dépenser un billet d'avion pour voir la tête de quelqu'un qui raconte de la m*rde."

Enfin, Alix Desmoineaux a expliqué que pour être coupable de diffamation, il fallait désigner clairement une personne, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a souligné que malgré tout, la seule personne qui a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour dire qu'on parlait de lui, c'était Illan. "Pourquoi te sens-tu visé ? Comprendra qui pourra, n'est-ce pas ? Je ne suis pas coupable de ce qu'on me reproche et bien entendu, je maintiens et je confirme tout ce que j'ai dit depuis le début de cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant", a-t-elle conclu. Reste à savoir si elle sera donc relaxée, le 10 mars prochain.