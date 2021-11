Illan (Les Marseillais) accusé d'agression sexuelle sur mineure : "Il n'y a ni victime, ni vidéo, ni plainte"

Illan (Les Marseillais) était l'invité de Touche pas à mon poste ce 17 novembre pour répondre des accusations proférées la veille par Alix Desmoineaux et le blogueur Nabil. Cette dernière a raconté, en larmes, qu'un candidat aurait été filmé en train d'agresser sexuellement une jeune fille de 16 ans durant une soirée. Bouleversée, elle a déclaré sur le plateau de TPMP : "On attrape la jeune fille par les cheveux elle ne veut pas, elle dit non, on essaye de lui demander des faveurs, elle refuse, elle pleure. Je ne connais pas la personne, mais quand je vois un truc comme ça... Je pense que n'importe qui voit la vidéo, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Elle hurle, il y a du son, ça dure 1min30, elle pleure, elle supplie, moi je suis désolée mais non ça veut dire non."

Accusé d'être l'auteur de cette agression par l'ex de Benjamin Samat et le blogueur, Illan a eu un droit de réponse. "Quand j'ai vu l'interview d'Alix, je me suis dit 'c'est grave' mais je suis passé à autre chose, je ne savais pas qu'elle parlait de moi. Je vis quatre jours infernaux : j'ai une grosse pression, mes parents sont en pleurs", a-t-il déclaré à Cyril Hanouna et son équipe.

"Il y a des blogueurs qui ont dit que c'était peut-être moi, des gens ont commencé à m'envoyer des horreurs et j'ai demandé à Alix de faire un démenti en message privé. Elle m'a dit 'je parle de toi'", a expliqué le compagnon d'Isabeau Delatour, qui avoue avoir une réputation de séducteur mais n'avoir jamais fait de mal à une femme, mineure ou non.

Il a expliqué que la vidéo en question n'existe pas et qu'il serait victime d'une rumeur lancée par son ancien ami Sébastien Dubois. "J'ai reçu des pressions de la part de blogueurs qui fouillent dans ma vie privée pour me nuire parce qu'il n'y a pas de vidéo, ni de victime, ni de plainte. Je ne bois pas, je ne fume pas et je n'ai jamais touché à la drogue : je suis conscient de ce que j'ai fait ou non", a-t-il mis au clair.

L'influenceuse Alix Desmoineaux a révélé avoir reçu de nombreuses menaces de mort. La jeune femme de 28 ans espère qu'une enquête sera ouverte et que la vidéo présumée, seule preuve de cette agression, se retrouve en possession des autorités. De son côté, Illan a porté plainte pour incitation à la haine et diffamation contre Alix.