Alix (Koh-Lanta) blessée : photos et demande de conseils, âmes sensibles s'abstenir

Alix Noblat, célèbre candidate de Koh-Lanta, Les 4 Terres (2020) n'a pas eu de vilaines blessures lorsqu'elle était naufragée. Non, c'est de retour du tournage, il y a plusieurs semaines, qu'elle s'est fait très mal. Et le résultat n'est franchement pas beau à voir.

Depuis un moment, la sportive postait des photos de rêve, prises lors de son séjour en Guadeloupe avec un autre aventurier (son compagnon ?) Mathieu. Lundi 28 décembre 2020, elle a certainement étonné plus d'un de ses abonnés Instagram en dévoilant en story des photos qui ont de quoi faire détourner les regards. La jeune sapeur-pompier d'Aubagne a en effet diffusé des images de son doigt cassé, lequel met visiblement beaucoup de temps à se soigner.

Alix a en effet dévoilé "l'état actuel" de son doigt qui s'est cassé il y a plus d'un mois et ce n'est pas beau à voir. A l'aide de flèches dessinées sur une des photos, elle a même pointé les différentes parties de son ongle déchiqueté, dissociant ainsi l'"ancien ongle" et la "partie molle qui fait vraiment mal". Les âmes sensibles détourneront les yeux.

En plus de ce plan du doigt pris du dessus, Alix a dévoilé un plan pris de profil sur lequel on voit vraiment à quel point le bout du doigt a été abîmé, écrasé, meurtri. Elle en profite d'ailleurs pour demander à ses abonnés des "idées pour accélérer la repousse" et précise : "Remèdes naturels uniquement, les jean mich chimiste aux gros biceps, calmez-vous."

Malgré cette blessure, synonyme sûrement de vision d'horreur pour beaucoup de monde, Alix précise : "Il est trop moche mais je t'aimerai quand même." On lui souhaite que cela guérisse rapidement tout de même car en plus d'être moche, cela fait mal !