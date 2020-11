Alix (Koh-Lanta) encore critiquée : Iris Mittenaere valide son choix de robe pour la finale

Ses biceps et ses abdos, Alix en est fière. Malheureusement, certains internautes malveillants ne voient pas d'un très bon oeil qu'une femme ait un tel physique. Ainsi, la candidate de Koh-Lanta, Les 4 Terres n'est pas épargnée sur les réseaux sociaux, étant parfois même taxée de "bonhomme". Qu'à cela ne tienne, la sapeur-pompier de 26 ans fait fi des critiques et préfère même en rire. Mercredi 11 novembre 2020, elle a d'ailleurs voulu ironiser sur son côté féminin en postant une photo d'Iris Mittenaere dans la tenue qu'elle portait le soir de son couronnement à Miss Univers. Une robe dorée longue et moulante et parsemée de strass. "Perso je compte m'habiller comme ça le 4 décembre sur le plateau de la finale de Koh-Lanta. J'attends vos retours", légende-t-elle avec humour.

Problème, tout le monde n'a pas tout à fait compris le second degré de sa publication. "J'ai voulu faire une vanne sur Twitter... Mais c'est parti en live", fut-elle obligée de constater avant de partager le message d'un détracteur. "Sans méchanceté, tu as un gabarit assez masculin et ça risquerait de faire un peu travesti je pense !", lui a-t-on écrit.

Bien capable de se défendre toute seule, Alix a malgré tout été heureuse d'obtenir le soutien de celle dont elle s'est inspirée au départ : Iris Mittenaere. "Je valide totalement la robe", lui a-t-elle fait savoir, lui adressant également plusieurs émojis amoureux. Une attention toute particulière dont a pu se vanter l'aventurière de la Une : "Ma tenue est validée par l'une des plus belles femmes au monde".