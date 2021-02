Alix (Les Marseillais) en larmes et dans tous ses états à Marbella : son appel à l'aide sur les réseaux

Quelle triste nouvelle pour Alix Desmoineaux. La célèbre candidate de télé-réalité a pris la parole avec beaucoup de difficulté vendredi 26 février 2021 pour annoncer la disparition de son petit chat Rajah, tout juste âgé d'un an. L'adorable félin dont elle est inséparable est introuvable depuis ces deux derniers jours, au grand regret de sa maîtresse.

Via sa story Instagram, Alix a expliqué qu'il s'agissait de la raison pour laquelle elle s'était absentée des réseaux sociaux. En larmes, elle est apparue dans les rues de Marbella, où elle s'est installée il y a quelques mois, toujours à la recherche de Rajah. "Je vous fais une vidéo brève parce que franchement je n'ai pas la tête à ça, mais je suis obligée parce que je n'ai plus de solution. Rajah a disparu avant-hier soir, quand j'étais à Paris. Les garçons ne me l'ont pas dit tout de suite parce qu'ils savaient que je rentrais le lendemain matin. Ils l'ont cherché toute la nuit et ils ne voulaient pas m'inquiéter. Du coup hier quand je suis rentrée on n'a fait que le chercher, on a mis des annonces partout, on a appelé tout le monde, toutes les associations, tous les refuges, j'espérais vraiment le retrouver et là je suis encore dehors, je donne des affiches, j'ai son doudou avec moi, je me dis qu'il peut le sentir...", a-t-elle déclaré, bouleversée.

Alix prend du recul avec les réseaux sociaux

L'ex de Benjamin Samat prévient sa communauté que, tant que Rajah ne sera pas rentré à la maison, elle mettra de côté ses activités d'influenceuse. "Je suis désolée si je suis absente les prochains temps mais franchement il faut que je le trouve, je suis dans la pampa, je fais tous les champs à côté de chez moi. (...) J'ai l'impression que j'ai perdu mon enfant. Et c'est horrible, je suis comme une merde, je pleure, j'en ai marre... En fait, je ne sais même pas quelle réaction avoir, je le cherche partout, j'aimerai juste qu'il rentre", a-t-elle continué. Et pour elle de solliciter l'aide des internautes : "Si vous connaissez qui que ce soit dans les environs de Marbella, Benahavis, que vous apercevez Rajah ou quoi, n'essayez pas de le toucher parce qu'il peut être agressif vu qu'il est à l'extérieur et qu'il ne vous connait pas. En revanche, je vais vous mettre la page Instagram d'un groupe qui s'occupe de plein de choses, ils auront plus de chance de voir vos messages. Ou écrivez à un de mes amis si vous avez une information et voilà, ne m'en voulez pas si je ne suis pas là."

Alix a terminé son intervention en partageant l'affiche consacrée à la recherche de Rajah, sur laquelle une photo de lui apparaît (à découvrir dans notre diaporama).