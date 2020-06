Alix (Les Marseillais), obligée de se refaire opérer : confidences à l'hôpital

Elle y pensait depuis un moment, elle a finalement sauté le pas ! Lundi 22 juin 2020, Alix est remontée sur la table d'opération pour remodeler une partie de son corps qu'elle ne supportait plus. Il s'agit de sa poitrine, déjà refaite dans le passé, qui ne correspond plus à ses envies aujourd'hui. C'est donc pour une réduction mammaire que la candidate de télé-réalité vue dans Les Marseillais a opté.

Ainsi, aussitôt l'opération terminée, Alix a donné de ses nouvelles dans sa story Instagram. Visiblement déjà remise, la belle brune a alors pu recevoir la visite de l'un de ses amis et a assuré au passage être au meilleur de sa forme. "J'ai une capacité de résistance aux opérations qui est phénoménale. Ma première opération, je n'avais rien senti, mais alors là... Je peux complètement manger, marcher, boire. Tout va bien, je n'ai pas mal !" Sur les images à retrouver dans notre diaporama, l'ex de Benjamin Samat apparaît allongée sur son lit d'hôpital, la poitrine encore bandée, mais visiblement satisfaite de sa décision.

Toujours sur ses réseaux sociaux le 29 mai dernier, elle révélait son envie d'obtenir une réduction mammaire. "Je veux quasiment la même taille, mais avec moins le côté prothèse. Je ne trouve pas ça joli. C'est dommage. Je pense que je n'ai pas besoin de ça et je pense que je serai plus jolie avec des seins moins gros", estimait-elle. Et d'avertir ses jeunes abonnés, désireux de gommer leurs complexes, sur les regrets qu'ils pourraient finir par avoir. "Si vous devez faire de la chirurgie, ne le faites pas trop tôt comme moi. Et encore, je l'ai fait à 24 ans. Mais aujourd'hui, je me retrouve avec une poitrine qui ne me convient plus, donc réfléchissez bien. Je suis obligée de me refaire opérer, alors que si j'avais bien choisi mes prothèses dès le début, j'aurais pu les garder dix ans. Je paie le prix de mes erreurs", reconnaissait-elle.