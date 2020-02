Benjamin Samat, séparé d'Alix : "Elle veut porter plainte ? Qu'elle vienne !"

Le compte à rebours est lancé ! Plus que quelques jours avant le lancement de la neuvième saison des Marseillais (W9), prévue pour le 17 février 2020. Cette fois, la joyeuse bande de "fratés" s'est rendue à Dubaï pour rendre visite à Jessica Thivenin et Thibault Garcia, avant de mettre le cap sur le Mexique. Une saison qui promet beaucoup de rebondissements, à commencer par les tensions grandissantes entre Benjamin Samat et Alix. Aujourd'hui séparés, les ex sont en froid et ils ont coupé tout contact. Le jeune homme de 28 ans a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com.

La séparation de Benjamin Samat et Alix après un an de relation a beaucoup fait parler. Après de sérieuses altercations étalées sur les réseaux sociaux, le jeune homme ne veut plus du tout entendre parler de son ex. Remonté, le beau brun n'hésite d'ailleurs pas à la qualifier de manipulatrice : "Elle attire la peine des gens pour les avoir de son côté. C'est le genre de choses que je suis incapable de faire, prendre mon snap pour étaler ce qui ne va pas et tenter d'arranger la situation à mon avantage. J'ai horreur de ça, la façon dont elle a tourné toutes ces histoires. C'est pour ça que je dis que c'est une manipulatrice. Elle va prendre des situations qui n'ont rien à voir et les remixer à sa sauce. Mais au final, ce n'est pas grave, j'accepte, je veux bien endosser le rôle du méchant. Je sais qui je suis", explique-t-il.

Les choses sont même allées très loin puisque la jeune femme a menacé son ancien amoureux de porter plainte contre lui. Une tentative d'intimidation qui a beaucoup amusé Benjamin Samat : "Ça m'a fait rire ! Mon père m'appelle et me dit : 'Benji, elle veut porter plainte contre toi parce que tu l'as bloquée sur WhatsApp. Il faut que tu la débloques, sinon elle va porter plainte...' J'ai des amis flics qui sont à Paris et ils m'ont dit : 'Qu'elle vienne porter plainte, on l'attend.'" Elle ne maîtrise pas trop les lois françaises !", s'amuse-t-il.

Aujourd'hui, le candidat des Marseillais ne tient pas du tout à revoir sa belle, il a même hâte qu'elle revienne chercher ses affaires restées chez lui : "Il faut mettre un terme définitif à tout ça. Lorsque ce sera fait, ça ira beaucoup mieux...", assure-t-il. Espérons pour lui que cela se fasse au plus vite...

