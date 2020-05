Alix (Les Marseillais) prête pour une nouvelle opération : elle dit tout !

Entre les stars de télé-réalité et la chirurgie esthétique c'est une grande histoire d'amour. La pratique étant aujourd'hui banalisée, on ne compte plus celles qui passent sur le billard pour remodeler leurs corps. Et du genre à ne pas faire les choses à moitié se trouve Alix.

L'ex du candidat des Marseillais Benjamin Samat a gommé beaucoup de ses complexes au fil des années. "J'ai fait refaire ma poitrine. J'avais de jolis seins, mais je les voulais plus gros. J'ai fait refaire mes oreilles. C'est un complexe depuis petite. J'ai fait les boules de Bichat, c'est le gras qui se trouve dans les joues. C'était pour faire un visage plus fin", a-t-elle listé un jour pour Purepeople.com. Alix a également eu recours à un lipofilling car elle avait un "creux énorme sur la cuisse" qui la gênait. Elle a donc fait "enlever du gras de [ses] poignées d'amour" pour le réinjecter sur le côté de sa cuisse et pour galber ses fesses.

Mais voilà, la belle brune récemment épinglée pour injures envers la police semble regretter ses passages en clinique, dont un en particulier. Via sa story Instagram vendredi 29 mai 2020, elle a confié avoir l'intention de s'offrir une réduction mammaire. "Je veux quasiment la même taille, mais avec moins le côté prothèse. Je ne trouve pas ça joli. C'est dommage. Je pense que je n'ai pas besoin de ça et je pense que je serais plus jolie avec des seins moins gros", estime-t-elle aujourd'hui. L'idée la travaille depuis un moment maintenant puisqu'Alix devait effectuer son opération au mois de décembre dernier. Séparée de Benjamin entre temps, elle a décidé de remettre à plus tard ce rendez-vous. C'est désormais au mois de juin prochain qu'elle devrait subir son intervention.