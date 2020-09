Alix Poisson, Bernard Cazeneuve et sa femme, François Hollande... tous au ciné

Depuis que les cinémas ont pu rouvrir leurs portes, avec port du masque obligatoire et distanciation sociale dans les salles, on ne peut pas vraiment dire que les spectateurs se soient rués pour aller voir des films. Même le blockbuster Tenet, présenté comme le grand sauveur de l'industrie, n'a pas eu le succès escompté. C'est dans ce contexte difficile que d'autres films arrivent à l'affiche. Le 30 septembre, ce sera au tour de Mon cousin.

Lundi 28 septembre 2020, le film réalisé par Jan Kounen était présenté en avant-première au cinéma Le Grand Rex dans le 2e arrondissement de Paris. Sur le photocall, on a pu voir l'équipe du film de Vincent Lindon à François Damiens en passant par la discrète comédienne Alix Poisson ; cette dernière étant bien connue des téléspectateurs pour sa participation au programme Parents mode d'emploi. Un casting également soutenu par plusieurs invités VIP comme l'ancien président de la République François Hollande - masque de protection contre le coronavirus sur le visage puis autour du bras le temps de quelques photos souvenirs -, ainsi que son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve au bras de sa femme Véronique. On a aussi pu voir les hommes d'affaires Alexandre Bompard et Jérôme Seydoux.

L'histoire du film Mon cousin : "Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe familial. Sur le point de signer l'affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n'a donc pas le choix que d'embarquer son cousin avec lui dans un voyage d'affaires plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve."