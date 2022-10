Alizée comblée avec Grégoire et leur fille Maggy, week-end à la ferme au milieu des poules et des alpagas

Alizée n'en finit plus de nager dans le bonheur avec son mari Grégoire Lyonnet et ses deux filles Annily, 17 ans (fille de Jérémy Chatelain) et Maggy, 2 ans et demi. Des moments complices en famille qu'elle n'hésite pas à partager avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

La chanteuse et son mari Grégoire se sont offerts un séjour à la ferme avec leur petite Maggy aux Bergeries de Figari en Corse. Des instants magiques immortalisés par la jolie star de 38 ans sur son compte Instagram ce dimanche 9 octobre en publiant quelques photos où l'on peut apercevoir sa fille émerveillée. "Petit week-end en famille au paradis des petits et des grands. Bienvenue aux @les_bergeries_de_figari ! Au milieu des alpagas, des poules et de Marc et Sophie, nous avons passé un super séjour tous les 3. Merci à Laetitia et Emmanuel pour leur chaleureux accueil." Des clichés qui ont été largement commentés : "Très belles photos Alizée ! Tous ensemble et en famille !", "Quel superbe endroit pour passer un bon moment en famille", "Vous formez vraiment une belle petite famille ! Et Maggy est très jolie", "Trop belle l'amoureuse des animaux. Bonne fin de week-end à tous", peut-on lire.