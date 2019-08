Alizée enceinte : Elle dévoile son baby bump en bikini avec Grégoire

Enceinte de son mari Grégoire Lyonnet, Alizée (34 ans) accouchera d'une petite fille en décembre 2019. Le 16 août, les amoureux ont partagé quelques photos de leur séjour en Corse dans l'hôtel qu'ils appellent désormais leur "paradis". On découvre l'interprète de Moi... Lolita se prélasser dans la piscine avec un baby bump qui a déjà bien grandi. Le chorégraphe et danseur de 33 ans poste également de son côté son imposante musculature dans la piscine puis une seconde photo de Vin Diesel dans le film Baby Sittor. Une subtile allusion à sa future vie de papa qui ne saurait tarder. L'un des abonnés du danseur commente, amusé : "Tu nous refais la deuxième photo en 2020 ?" On ne doute pas que Grégoire sera tout aussi sexy que l'acteur américain dans son rôle de papa. En attendant, les créateurs du Studio de danse Lyonnet profitent avant l'arrivée de leur bébé.

Perfect Day, Perfect Place

Déjà maman d'une petite Annily (14 ans) née de son union avec Jérémy Chatelain, la chanteuse semble savourer cette deuxième grossesse avec son époux. Mariée en 2016 avec celui qui lui a fait remporter l'émission Danse avec les stars (en 2013), elle poste une photo de son chéri et écrit, comblée : "Perfect Day, Perfect Place".

Et si aujourd'hui c'est le paradis entre Alizée et Grégoire, au début tout n'était pas gagné. Interviewé par Paris Match, le danseur confiait même qu'au moment de leur rencontre sur TF1, la jeune femme semblait le détester. Il explique : "Elle était tellement tendue, timide et renfermée que j'ai cru qu'elle me détestait. Malgré sa froideur, je ne pouvais pas m'empêcher de la trouver extrêmement belle. J'étais déjà conquis."

Une très belle histoire qui donnera bientôt naissance à une petite fille déjà très attendue.