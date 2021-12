Alizée et Maxime (Pekin Express), leur bébé de 2 semaines conduit aux urgences : "La loi des séries..."

Le 6 décembre dernier, la famille d'Alizée et Maxime s'est agrandie. Les candidats emblématiques de Pékin Express ont accueilli leur deuxième enfant, un an seulement après la naissance de leur aînée Thi-Waï. C'est encore une petite fille qui a pointé le bout de son nez, laquelle a hérité d'un prénom tout aussi original que celui de sa grande soeur : Soa-Li. Mais le bonheur a laissé place à l'angoisse dans la nuit de samedi à dimanche 19 décembre 2021. Et pour cause, la petite Soa-Li a dû être transportée à l'hôpital.

C'est son papa Maxime qui a fait cette révélation, alors que sa fille se faisait toujours examiner. "C'est toujours comme ça, en général quand tu as une merde, elles s'enchaînent. La loi des séries. Après l'incendie, Soa-Li a eu des difficultés respiratoires dans la nuit, je suis donc parti aux urgences", a-t-il expliqué. Et pour lui de partager des vidéos de son bébé entre les mains d'un médecin. "Avoir son enfant aux urgences, sincèrement rien de pire", a-t-il commenté, impuissant.

Bien heureusement, plus de peur que de mal pour l'adorable Soa-Li. En effet, après de longues heures passées à l'hôpital, Maxime a annoncé une bonne nouvelle : "C'était des glaires de naissance, tout est rentré dans l'ordre !" Père et fille ont donc par la suite pu rentrer chez eux, auprès d'Alizée et Thi-Waï.

Il est néanmoins vrai que les galères s'enchaînent pour le couple. Deux jours avant, un incendie s'est déclaré dans leur maison ! "Départ d'incendie en pleine nuit !!! J'ai senti une odeur chelou, comprenant que cela venait du poêle, j'ai donc appelé directement les pompiers", a révélé Maxime. "Le feu a réussi à remonter jusqu'au réservoir à pellets du poêle ce qui a provoqué une combustion lente des pellets et donc le début de l'incendie invisible qui, sans l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, aurait pu réduire la maison en miettes, d'après l'équipe sur place. Moralité, une odeur suspecte n'est jamais anodine. Si ça vous arrive contactez immédiatement les secours", a-t-il rappelé.