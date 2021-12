Alizée et Maxime (Pékin Express) parents : leur deuxième enfant vient de naître !

Une future petite baroudeuse en plus ! Alizée et Maxime, les amoureux emblématiques de l'émission Pékin Express, également vus dans Mamans & Célèbres, viennent d'accueillir leur deuxième enfant. C'est officiel, leur petite fille a ouvert ses yeux pour la première fois le 6 décembre 2021, et le couple a déjà partagé les faire-parts sur Instagram : une jolie photographie professionnelle, en noir et blanc, de maman, papa et bébé. "Notre deuxième petite merveille Soa-Li est née, écrivent-ils. Nous sommes si heureux et encore sur notre petit nuage... merci la vie."

Le destin les a effectivement gâtés. Alizée et Maxime ont a peine eu le temps de dire ouf, après la naissance de leur fille aînée Thi-Waï, que la jeune femme était déjà enceinte pour la deuxième fois. Il aura fallu attendre cinq mois à peine pour que la bonne nouvelle ne soit annoncée. Et si cette grossesse a été un bonheur pour les parents, elle a comporté son lot de problèmes pour l'ancienne aventurière de la chaîne M6. "Il y a des jours où j'étais en dépression, je ne comprenais pas pourquoi, expliquait-elle effectivement. Un jour, le micro-onde était sale et j'ai pleuré sans savoir pourquoi." Une page qui, heureusement, se tourne.