Alizée : Sa fille Maggie trop craquante pour la rentrée avec sa grande soeur Annily

Les fans sous le charme

Mais ce n'est pas tout, car la gagnante de la saison 4 de Danse avec les stars - en duo avec son actuel compagnon - a également partagé d'adorables photos de la petite Maggy en train de faire ses premiers pas à l'école, en étant notamment équipée d'un magnifique cartable avec son prénom brodé dessus. "Très joli son cartable", "La petite tenue si mims", "Trop mignonne", ont écrit les fans de la chanteuse.

Pour rappel, Alizée file toujours le parfait amour avec Grégoire Lyonnet, le père de sa dernière. Mais si elle a définitivement tourné la page avec Jérémy Chatelain, le père d'Annily, elle confiait à MFM radio il y a quelques années avoir eu du mal à expliquer cette rupture à sa fille : "C'est le moment le plus dur que j'ai eu à vivre en tant que maman. Ce fut très compliqué d'expliquer à Annily que malgré cette séparation, son père et moi serions toujours là pour elle et l'aimerions toujours autant."

Aujourd'hui, Alizée est heureuse en Corse avec son mari et Maggy tandis qu'Annily n'hésite pas, dès qu'elle en a l'occasion, à rendre visite à son père.