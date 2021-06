Allison Mack et sa secte sexuelle : elle est condamnée à plusieurs années de prison

La Justice vient de rendre son verdict, mercredi 30 juin. Après deux ans d'investigations, la Cour fédérale de Brooklyn, en charge de l'affaire, vient de condamner l'actrice Allison Mack (37 ans) à une peine de trois ans de prison pour sa participation dans la secte sexuelle NXIVM créée par son amant Keith Raniere, qui a écopé de 120 ans de prison. Celle qui jouait le rôle de Chloé Sullivan dans la série Smallville devra purger sa peine dans un établissement fédéral et payer une amende de 20 000 dollars.

Au départ, Allison Mack encourait une peine bien lourde : 40 ans derrière les barreaux pour avoir été la numéro 2 au sein de cette secte. Selon le site People, les procureurs ont demandé d'abaisser cette peine de 17 à 14 ans et demi d'emprisonnement, prenant en compte "l'assistance" de l'actrice dans le démantèlement de la secte et l'identification de son créateur, Keith Raniere. En effet, Allison Mack a offert son entière coopération aux autorités gouvernementales américaines et a fait part de ses regrets, auprès des victimes de NXIVM, qui ont subi des sévices physiques et psychologiques.

Pour rappel, la jeune femme qui avait pour rôle de recruter des femmes, qui étaient ensuite offertes comme esclaves sexuelles au gourou de la secte, s'était excusée à travers une lettre.

"Il est primordial pour moi de dire que je suis vraiment désolée, du fond du coeur. Je me suis jetée dans tous les enseignements de Keith Raniere, de tout mon être. (..) Ce fut la plus grosse erreur et le plus grand regret de mon existence", écrivait-elle. Accompagnée de cette lettre, les avocats de l'accusée ont ajouté une demande particulière : celle de ne pas emprisonner leur cliente, au vue de son aide précieuse et de ses sincères remords.

La presse et la justice n'ont pas fini d'entendre parler de NXIVM. Le groupe sectaire jouit d'un pouvoir tel que la fille de l'actrice Catherine Oxenberg, India, 26 ans est toujours sous leur emprise. L'actrice a d'ailleurs écrit un livre, Captive, qui relate la triste histoire de son enfant.