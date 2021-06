Allison Mack et sa secte sexuelle : elle présente ses excuses après les tortures et les sévices

Il est l'heure de présenter ses excuses. A quelques heures de sa prochaine comparution devant le tribunal, Allison Mack a tenu à adresser une lettre à toutes les victimes de la secte sexuelle dans laquelle elle s'est retrouvée impliquée. Après avoir rencontré le succès dans la série Smallville en tant que Chloe Sullivan, la jeune actrice s'était effectivement retrouvée propulsée numéro 2 de NXIVM, organisme sordide pour lequel elle aurait rameuté des femmes destinées à devenir esclaves du gourou Keith Raniere.

Ce fut la plus grosse erreur et le plus grand regret de ma vie

"Il est primordial pour moi de dire que je suis vraiment désolée, du fond du coeur, écrit Allison Mack dans une lettre obtenue par Deadline. Je me suis jetée dans tous les enseignements de Keith Raniere, de tout mon être. Je croyais que ses enseignements me conduiraient vers une meilleure version de moi-même, plus éclairée. Je lui ai offert ma loyauté, mes ressources, et finalement ma vie. Ce fut la plus grosse erreur et le plus grand regret de mon existence." L'actrice a été arrêtée pour la première fois en avril 2018 pour trafic sexuel et travail forcé. Il y a, effectivement de quoi présenter des excuses.

Allison Mack avait plaidé coupable de seulement deux chefs d'accusation sur sept dans cette affaire judiciaire : association de malfaiteurs et extorsion. Elle avait été libérée contre une caution de 5 millions de dollars puis placée sous bracelet électronique. Pour rappel, les victimes de NXIVM avaient rapporté des violences physiques et émotionnelles ainsi que des mutilations corporelles. Après avoir été recrutées par la comédienne, ces femmes - souvent en état de détresse émotionnelle - subissaient un vil chantage avant de devenir des esclaves sexuelles et d'être marquées, au fer rouge, des initiales de Keith Raniere. Le gourou purge actuellement une peine de 120 ans de prison. Quant à sa numéro 2 supposée, elle pourrait rester jusqu'à 17 ans derrière les barreaux. Réponse le mercredi 30 juin 2021, quand elle repassera devant le juge...