Amal Clooney furieuse : elle prend une décision radicale et s'explique

On avait l'image d'une Amal Clooney douce, et complice au bras de son mari George sur les red carpet du monde entier et dans les soirées de remise de prix mais la femme de 42 ans vient de démontrer qu'elle a aussi un caractère affirmé. L'avocate a surpris tout le monde en démissionnant de ses fonctions non sans distribuer quelques tacles... notamment au Premier ministre britannique, le conservateur Boris Johnson.

Amal Clooney a donc démissionné vendredi 18 septembre 2020 de son rôle d'envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la liberté de la presse - elle avait obtenu le poste en 2019 -, jugeant "lamentable" la volonté du gouvernement britannique de revenir sur l'accord encadrant la sortie de l'Union européenne ; ce qui avait donné lieu au fameux Brexit. "Il est devenu intenable pour moi, en tant qu'envoyée spéciale, d'appeler les autres Etats à respecter et appliquer leurs obligations internationales pendant que le Royaume-Uni déclare ne pas avoir l'intention de le faire. Il est lamentable que le Royaume-Uni dise son intention de violer un traité international signé par le Premier ministre il y a moins d'un an. Cela menace d'encourager les régimes autocratiques à violer le droit international avec des conséquences dévastatrices dans le monde entier", a-t-elle expliqué dans sa lettre remise au chef de la diplomatie Dominic Raab.

Comme le rappelle l'AFP, Londres a provoqué la colère de ses voisins Européens en présentant un projet de loi, en cours d'examen au Parlement, qui revient sur certains engagements pris dans le traité de Brexit, ce qui revient de son propre aveu à une violation "spécifique et limitée" du droit international. Le projet de loi controversé contredit en particulier des dispositions spéciales prises pour l'Irlande du Nord afin d'éviter un retour à une frontière avec la République d'Irlande qui pourrait fragiliser l'accord de paix de 1998 qui avait mis fin à trois décennies de violences. Les Européens ont exigé son retrait d'ici à la fin du mois...

Amal Clooney, qui réside une partie de l'année au Royaume-Uni mais accompagne aussi son mari George Clooney aux quatre coins du monde - le couple a notamment une résidence en Italie et une autre aux Etats-Unis - a récemment pris la parole sur un tout autre sujet qui lui tenait également à coeur : le drame survenu à Beyrouth. Ville où elle est née le 3 février 1978. L'avocate et son époux ont ainsi fait un énorme don.