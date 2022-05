Amal Clooney glamour en robe bustier face au prince Charles, une Spice Girl au rendez-vous !

Ce mardi 24 mai 2022, se sont tenus les Prince's Trust Awards, un événement caritatif qui se déroule tous les ans à Londres avec des prix et des invités de marque et cette année Amal Clooney, épouse de George Clooney, y a fait une apparition remarquée, en célibataire. Fondé en 1976 par le prince Charles lui-même, le Prince's Trust soutient les jeunes de 11 à 30 ans en situation de chômage, de décrochage scolaire ou menacés d'expulsion. Une cérémonie de remise de prix est organisée tous les ans afin de récompenser les personnes qui ont oeuvré à la cause ou ayant un parcours hors du commun.

Durant la cérémonie où elle a décerné un prix éponyme pour l'autonomisation des femmes parrainé par la maquilleuse britannique Charlotte Tilbury, Amal Clooney, accompagnée de sa mère Baria Alamuddin, a apporté sa petite touche glamour sur le tapis rouge du Theatre Royal Drury Lane. Devant les spectateurs et les photographes, la femme de l'illustre acteur américain a fait sensation avec une magnifique robe rouge et blanche à fleurs. Une tenue qui collait parfaitement à son maquillage, ses cheveux lâchés, sa silhouette svelte et aussi ses chaussures blanches. En revanche, son mari George, actuellement en tournage de son film The Boys in the Boat dont la sortie est prévue pour 2023, n'était pas présent pour accompagner sa dulcinée à cet évènement caritatif. Qui a pu heureusement compter sur la présence de sa mère.

De nombreuses personnalités autour d'Amal Clooney et du prince Charles ?

De nombreuses personnalités étaient présentes au Theatre Royal Drury Lane. Parmi celles-ci, on note la présence des acteursBen Kingsley ,Josh Hartnett et Jonathan Bailey, de la journaliste anglaise Kate Garraway, de l'actrice anglaise Tamsin Egerton, de l'ex-présentatrice de Big Brother (ancêtre de l'émission Loft Story sur M6) Emma Willis, de l'alpiniste et écrivain britannique Bear Grylls, de l'ex-membre des Spice Girls Mélanie C (Mel C ). Tous ont salué le prince Charles dès son arrivée. Pour la première fois de son histoire, l'événement animé par le duo d'animateurs Anthony McPartlin et Declan Donnelly, connus pour animer des téléréalités et des télécrochets, sera retransmis à la télévision britannique ce jeudi 26 mai 2022.