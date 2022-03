George Clooney : Sa femme Amal dévoile les coulisses de leur histoire d'amour

Entre ces deux-là, la flamme semble loin, très loin de s'éteindre. George et Amal Clooney sont mariés depuis l'année 2014 et ils ont accueilli leurs jumeaux dans la foulée, le 6 juin 2017. Mais le train-train quotidien et la vie de famille n'érodent pas leurs sentiments. Au contraire. L'avocate spécialisée dans les droits de l'Homme a été inclue dans le Top 12 des femmes de l'année de Time's Magazine et a tenu à rendre hommage, dans les colonnes de la publication, à celui qui la soutient dans l'ombre comme dans la lumière.

Je suis chanceuse d'avoir trouvé le grand amour

"Le mariage est quelque chose de magnifique, affirme Amal Clooney. J'ai trouvé en mon mari un véritable partenaire, qui m'inspire beaucoup, me soutient, et nous avons une maison remplie d'amour et de rires. C'est une joie plus grande que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je suis chanceuse d'avoir trouvé le grand amour de ma vie et d'être mère. C'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre." George Clooney et son épouse célèbreront leurs noces de coquelicot, c'est à dire leurs 8 ans de mariage, en septembre prochain. Il faut croire que les 17 ans qui les séparent ne sont un frein que pour les esprits étriqués.

On s'est mariés un an après notre rencontre. Ca m'a surpris moi plus que quiconque

Si George est toujours là pour soutenir Amal Clooney, on peut dire que l'inverse est aussi vrai. Pendant le confinement, en 2020, le comédien avait eu l'occasion de travailler sur sa nouvelle réalisation, The Tender Bar - sorti sur Amazon Prime le 7 janvier dernier - malgré la présence d'Ella et Alexander, leurs jumeaux de désormais 4 ans, à la maison. "Amal est la bonne, assurait dernièrement l'acteur dans un podcast. La vérité c'est que j'ai rencontré une femme extraordinaire et qu'elle m'a coupé le souffle. Elle est brillante, drôle, sublime et gentille. Elle a fauché mon coeur. On s'est fiancé quelques mois plus tard et on s'est mariés un an après notre rencontre. Ca m'a surpris moi plus que quiconque." Cette décision était la bonne, on peut sans doute l'affirmer avec 8 ans de recul...