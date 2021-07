George Clooney bientôt papa d'un 3e enfant à 60 ans ? Amal Clooney serait enceinte...

Il a longtemps affirmé que, l'engagement, ce n'était pas pour lui. Et pourtant. Amal est passée sur son chemin et George Clooney n'a plus jamais été le même. Amoureux fou, le comédien de 60 ans a épousé sa belle, de 17 ans sa cadette, en septembre 2014 et a eu avec elle deux beaux enfants, Ella et Alexander, des jumeaux nés le 6 juin 2017. Mais il semblerait que la famille soit sur le point de s'agrandir. C'est en tout cas ce qu'affirme le tabloïd The Sun.

Ca commence à se voir donc tout le monde le saura bientôt

Le 20 juillet 2021, Amal Clooney a été aperçue dans une robe blanche, le ventre légèrement moulé. L'avocate libano-britannique sortait peut-être simplement d'un restaurant O'Tacos, mais pour le média UK, elle serait enceinte d'un troisième enfant. Même son entourage l'assure : elle aurait confirmé la nouvelle, dans le cadre privé, le 4 juillet dernier, jour de la fête nationale américaine. "Amal aurait passé le premier trimestre de grossesse, ça commence à se voir donc tout le monde le saura bientôt, explique une source de la publication. C'est quelque chose que George et Amal voulaient profondément tous les deux, mais à leurs âges, il n'y avait aucune garantie que cela arrive."

Une nouvelle maison de famille

Malheureusement, vendredi en fin de journée, un représentant du couple a démenti ces rumeurs de grossesse surprise auprès du site américain Just Jared : "Les histoires disant qu'Amal Clooney est enceinte ne sont pas vraies." A défaut d'agrandir leur famille, George et Amal Clooney agrandissent leur patrimoine immobilier déjà bien fourni. Les amoureux ont récemment fait l'acquisition d'une sublime propriété dans le Var, dans le Sud de la France, à deux pas de celle qu'avaient acheté Angelina Jolie et Brad Pitt, à l'époque glorieuse de leur amour. A l'époque de la transaction, le maire de la ville, Didier Brémond, avait expliqué que le coupe venait "chercher la tranquillité" dans le but de "se reposer". C'est également le cadre idéal pour élever un troisième enfant...