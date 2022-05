Diaporama : Amal Clooney glamour en robe bustier face au prince Charles, une Spice Girl au rendez-vous !

1 / 28 Amal Clooney glamour en robe bustier face au prince Charles, une Spice Girl au rendez-vous !

2 / 28 Amal Clooney et sa mère, Baria Alamuddin - Les célébrités arrivent à la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres.





3 / 28 Le prince Charles, prince de Galles, et Amal Clooney lors de la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 24 mai 2022.





4 / 28 Melanie C - Les célébrités arrivent à la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, le 24 mai 2022.





5 / 28 Le prince Charles, prince de Galles, Tim Peake et Mel C lors de la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 24 mai 2022.





6 / 28 Le prince Charles, prince de Galles, et Amal Clooney lors de la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 24 mai 2022.





7 / 28 Ben Kingsley - Les célébrités arrivent à la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, le 24 mai 2022.





8 / 28 Le prince Charles, prince de Galles, Ant McPartlin et Declan Donelly lors de la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 24 mai 2022.





9 / 28 Melanie C - Les célébrités arrivent à la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, le 24 mai 2022.





10 / 28 Le prince Charles, prince de Galles, Ant McPartlin et Declan Donelly lors de la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 24 mai 2022.





11 / 28 Melanie C - Les célébrités arrivent à la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, le 24 mai 2022.





12 / 28 Le prince Charles, prince de Galles, Kate Garraway, Felicity Kendal et Tim Peake lors de la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 24 mai 2022.





13 / 28 Tamsin Egerton, Josh Hartnett - Les célébrités arrivent à la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, le 24 mai 2022.





14 / 28 Le prince Charles, prince de Galles, Fearne Wood, David Harewood et Ben Kingsley lors de la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 24 mai 2022.





15 / 28 Le prince Charles, prince de Galles, Ben Kingsley, Bear Grylls et Nicola Adams lors de la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 24 mai 2022.





16 / 28 Charlotte Wookey, Ant McPartlin et Declan Donelly lors de la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 24 mai 2022.





17 / 28 Charlotte Wookey, Ant McPartlin et Declan Donelly lors de la soirée des Princes Trust and TKMaxx & Homesense awards au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 24 mai 2022.





18 / 28 George Clooney sur le tournage de "The Boys in the Boat" à Londres, le 24 mai 2022.





19 / 28 George Clooney sur le tournage de "The Boys in the Boat" à Londres, le 24 mai 2022.





20 / 28 George Clooney sur le tournage de "The Boys in the Boat" à Londres, le 24 mai 2022.





21 / 28 George Clooney sur le tournage de "The Boys in the Boat" à Londres, le 24 mai 2022.





22 / 28 George Clooney sur le tournage de "The Boys in the Boat" à Londres, le 24 mai 2022.





23 / 28 George Clooney sur le tournage de "The Boys in the Boat" à Londres, le 24 mai 2022.





24 / 28 George Clooney sur le tournage de "The Boys in the Boat" à Londres, le 24 mai 2022.





25 / 28 George Clooney sur le tournage de "The Boys in the Boat" à Londres, le 24 mai 2022.





26 / 28 George Clooney sur le tournage de "The Boys in the Boat" à Londres, le 24 mai 2022.





27 / 28 George Clooney sur le tournage de "The Boys in the Boat" à Londres, le 24 mai 2022.