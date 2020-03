Amanda Bynes séparée de Paul Michael ? L'actrice enceinte de son premier enfant

Sa vie a connu plus de rebondissements en une semaine qu'en une saison entière de Ce que j'aime chez toi. Amanda Bynes, qui s'est séparée de son fiancé pendant quelques heures seulement, serait enceinte de lui. C'est en tout cas ce que laissent penser les récents agissements de son compagnon, Paul Michael. Sur son compte Instagram, le jeune homme a partagé des photographies de couple, concluant son émouvant diaporama par une échographie. "Bébé en pleine création", a-t-il même écrit en mentionnant Amanda Bynes... avant de tout supprimer illico presto, le mardi 17 mars 2020.

Une séparation éclair

Ensemble ou séparément ? Difficile à suivre. Amanda Bynes et Paul Michael avaient décidé de mettre la clé sous la porte trois semaines seulement après avoir annoncé leurs fiançailles sur les réseaux sociaux. De son côté, Monsieur avait confié au magazine In Touch Weekly que, quoi qu'il arrive, elle resterait sa meilleure amie. Mais un nouveau rebondissement, un cliché du duo titré "My love" avait fini par pointer le bout de son nez, indiquant que le couple s'était très vite reformé ou du moins qu'il conservait une relation très proche. Avec un bébé en route, nul doute que les deux tourtereaux auront mis un peu d'eau dans leur vin – sans alcool, évidemment !

Amanda Bynes en guerre contre sa mère

L'amour, elle l'a au coeur comme au visage. Mais hélas, côté famille, l'entente n'est pas au beau fixe. En réalité, Amanda Bynes se bat contre sa mère, Lynn Organ, pour "tutelle litigieuse". La maman a un contrôle si puissant sur sa fille qu'elle a pu s'opposer en toute légalité à son union avec Paul Michael et qu'elle a fait en sorte que le tribunal oblige l'actrice à se rendre en établissement psychiatrique le vendredi 6 mars 2020 – ce que la jeune femme a soigneusement évité de faire. La situation s'apaisera, sans doute, quand Lynn se trouvera nez à nez avec son petit-fils ou sa petite-fille...