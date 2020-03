Amanda Lear : Marraine sous le charme de comédiens en boxer

Mannequinat, comédie, cinéma, musique : Amanda Lear est une touche-à-tout ! Elle est remontée sur les planches en début de semaine pour participer à un spectacle d'humour mémorable. L'artiste s'est notamment rapprochée de deux figurants en petite tenue.

C'est au théâtre des Mathurins, dans le 8e arrondissement, que l'événement avait lieu. Amanda Lear s'y est rendue ce lundi 9 mars 2020. Elle était la marraine du Grand Show de l'humour, présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm.

Les comédiens Richard Hervé, Édouard Deloignon, Thierry Wilson, Mickaël Denis (tous les deux transformés en Zize et Denise), les jumeaux Steeven et Christopher, ainsi que Didou se sont passé le relais sur scène. Amanda Lear s'y est également distinguée. L'amie et muse du créateur Jean Paul Gaultier a pris place sur une chaise depuis laquelle elle a échangé avec deux figurants, d'abord torse nu. Les deux jeunes hommes ont ensuite retiré leur pantalon et se sont tenus près d'elle... en boxer.

Le théâtre des Mathurins avait accueilli sa précédente soirée humoristique au mois de février 2020. L'événement était parrainé par Pierre-Jean Chalençon. Le collectionneur et Véronique Genest avaient pu découvrir cinq nouveaux talents de la scène comique lors de la troisième édition du spectacle Absolutely fabulous.