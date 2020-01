Jean Paul Gaultier : Madonna, Beth Ditto... Ces stars qui ont défilé pour lui !

Après avoir décidé d'arrêter le prêt-à-porter en 2014, Jean Paul Gaultier annonce la fin de sa carrière en tant que couturier de la maison Jean Paul Gaultier.

Pour fêter ses 50 ans de carrière et pour marquer la fin d'une époque, un incroyable défilé était organisé ce 22 janvier 2020 à Paris. Et pour l'occasion, le créateur a décidé de délaisser son podium de la rue Saint-Martin pour prendre ses quartiers au théâtre du Châtelet à Paris. Un parterre de stars et d'invités étaient présents. Daphné Bürki, Antoine De Caunes, Louane Emera, qui a dévoilé un ventre rond, étaient de la partie.

Mais surtout, le couturier a profité de cette occasion unique pour faire défiler les icônes de la mode, de la musique ou du cinéma qui ont collaboré avec lui pendant toutes ces années. Mylène Farmer, Rossy De Palma, Béatrice Dalle, Amanda Lear ou encore Iris Mittenaere ont répondu à cette invitation historique.

Et bien évidemment, celui qui a fait de la marinière un objet culte l'a une fois encore revisitée. On a donc pu admirer le célèbre mannequin Gigi Hadid portant cette pièce iconique sur un pantalon marin à pont, réalisé grâce à la technique du drapé Grès qui a nécessité des semaines de travail. Well done !