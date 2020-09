Amanda Seyfried maman pour la 2e fois, une grossesse gardée secrète

Amanda Seyfried et Thomas Sadoski sont également les parents d'une petite fille prénommée Nina, âgée de trois ans et demi. Le couple s'était marié dans le plus grande secret en mars 2017, juste avant la naissance de Nina.

Thomas Sadoski avait révélé avoir épousé Amanda en catimini sur le plateau de l'émission de James Corden. L'animateur pourtant très proche de la star de Mamma Mia ! ignorait alors que les deux fiancés s'étaient passés la bague au doigt. C'est à dire à quel point le couple s'était montré discret. "On s'est enfui... On s'est envolé quelque part dans le pays, on n'était que tous les deux, on a fait notre truc. On a passé une superbe journée, c'était parfait", avait confié à l'époque le comédien notamment vu dans The Newsroom, avant de livrer une déclaration d'amour à son épouse : "Amanda est la personne que j'aime et que j'admire le plus au monde."

Lors d'une récente interview accordée à la série YouTube Molner's Table de John Molner, en août dernier, Amanda Seyfried avait indiqué avoir passé le confinement avec sa maman Ann, dans sa ferme rénovée de l'état de New York. Elle a pu compter sur son aide pour s'occuper de Nina.