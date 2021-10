Amandine Henry durement taclée par Corinne Diacre : "La confiance n'est plus là"

La vie des équipes de France est particulièrement mouvementée en ce moment. Si du côté des hommes les guerres d'égo font rage entre les stars des Bleus, à commencer par Olivier Giroud, du côté des femmes, les choses ne sont pas toutes roses non plus. Interrogé dans les colonnes de L'Équipe du jour, la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre, a tenu à mettre les choses au clair sur plusieurs sujets. Connue pour ses relations tendues avec ses joueuses, l'ancienne joueuse de 47 ans a été interrogée sur le rôle primordial du capitaine dans son équipe. "À partir du moment où vous nommez quelqu'un capitaine, il faut impérativement avoir de la confiance", assure-t-elle.

La confiance n'est plus là en tant qu'Amandine capitaine

Joueuse phare des Bleues depuis plusieurs années, Amandine Henry a véritablement tout connu en sélection nationale. Celle qui partage sa vie avec un certain Karim a été nommée capitaine à une époque par Corinne Diacre. Aujourd'hui, la joueuse Lyonnaise de 32 ans ne fait même plus partie de l'effectif. À en croire les propos de Corinne Diacre chez nos confrères, il paraît compliqué de la voir revenir de si tôt. "La confiance n'est plus là en tant qu'Amandine capitaine. Mais Amandine est une joueuse sélectionnable", indique-t-elle, avant d'ajouter plus loin dans l'interview : "Il faut travailler avec des gens en confiance. Si on veut avancer dans la même direction, on ne peut pas avoir une joueuse qui s'écarte du chemin". Ambiance...