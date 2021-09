Olivier Giroud encore évincé des Bleus par Didier Deschamps : clap de fin pour l'attaquant ?

Les histoires d'amour finissent mal en général et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver entre Olivier Giroud et l'équipe de France. L'attaquant de 35 ans, qui fait le bonheur des Bleus depuis de longues années, ne fait plus partie des plans de Didier Deschamps depuis le fiasco de l'Euro 2020 et la piteuse défaite face à la Suisse. Mais le déclin du mari de Jennifer a commencé depuis quelques mois déjà et l'annonce du retour en sélection du banni Karim Benzema.

Un retour en grâce pour le joueur du Real Madrid qui a rapidement signifié la fin des espoirs pour Olivier Giroud. Le père de Jade (née en 2013), Evan (né en 2016), Aaron (né en 2018) et Aria (née en 2020) n'a d'ailleurs pas caché son amertume durant la campagne ratée des Bleus, au point que son entraîneur ne le critique publiquement et qu'une ancienne gloire de l'équipe de France n'intervienne.

Je fais des choix sportifs par rapport à d'autres joueurs qui sont présents

Comme annoncé depuis quelques jours, Didier Deschamps n'a finalement pas retenu le joueur du Milan AC, qui se retrouve de nouveau sur la touche. Interrogé en conférence de presse sur cette absence qui intrigue, le père de Dylan a mis les choses au point. "Je ne vais pas vous expliquer ça plus que je ne l'ai fait, je fais des choix sportifs par rapport à d'autres joueurs qui sont présents et qui ont donné satisfaction lors du dernier rassemblement", a-t-il rétorqué. Une réponse qui ne laisse que peu de chances au très croyant Olivier Giroud d'espérer un retour en Bleu. S'il n'a pour le moment pas réagi, on peut imaginer la déception du père de 4 enfants face à cette non-convocation.

Après un Euro 2020 complètement raté, Didier Deschamps fait des choix forts en écartant Olivier Giroud ainsi que Steve Mandanda de ses 23 joueurs. En revanche, les stars des Bleus, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Paul Pogba seront de retour pour tenter d'emmener l'équipe de France vers les sommets du foot mondial !