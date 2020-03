Amandine Henry : Une Barbie à l'effigie de la footballeuse française

Ashley Graham, Beyoncé, le prince William et Kate Middleton... Barbie a rendu hommage à de nombreuses célébrités. Une Française intègre ce prestigieux club. La footballeuse Amandine Henry dévoile la poupée à son effigie.

Amandine Henry compte plus de 270 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié de nouvelles photos ce mardi 3 mars 2020. La joueuse de l'Olympique lyonnais et capitaine de l'équipe de France a présenté à ses followers la poupée Barbie à son effigie. Elle aussi est coiffée d'une queue de cheval blonde et habillée d'une tenue des Bleues. Son maillot est floqué du numéro 6, porté par la footballeuse.

"Je suis fière d'être célébrée en tant que femme inspirante par @barbie, car elle est certes emblématique, mais elle représente aussi une femme avec beaucoup de valeurs, écrit Amandine Henry en légende de sa publication. Elle permet aux petites filles d'être libres d'imaginer qui elles veulent devenir. J'ai envie d'aider les prochaines générations à briser le plafond des rêves."